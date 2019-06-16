Несколько демонстрантов заблокировали вход в здание дипломатической миссии Ирана в Лондоне.

Как передаёт ТАСС, об этом написал посол Ирана в Великобритании Хамид Баединежад на своей странице в Twitter.

«Несколько демонстрантов продолжили блокировать сегодня единственный вход в посольство Ирана в Лондоне и не позволили дипломатам войти в здание», — написал посол.

Он уточнил, что «суббота и воскресенье в Иране являются рабочими днями».

Ранее сообщалось, что власти Великобритании практически не сомневаются в том, что Иран несет ответственность за нападения на нефтяные танкеры в Оманском заливе.

МИД Ирана вызвал в субботу посла Великобритании в Тегеране из-за заявлений Лондона о причастности Ирана к инциденту с танкерами в Оманском заливе.

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