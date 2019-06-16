Ряд европейских стран приступили к рассмотрению вопроса о санкциях против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и некоторых других чиновников венесуэльского правительства, сообщило агентство Associated Press (АР).
По данным агентства, которое ссылается на пять различных источников, в обсуждении вопроса о введении финансовых ограничений и ограничений на поездки принимают участие Великобритания, Франция, Германия, Испания и Нидерланды.
Причиной, считает АР, являются «недавние репрессии властей против политических оппонентов».
После принятия «пятеркой» конкретного решения о мерах против венесуэльских чиновников планируется предложить их Европейскому совету, говорится в сообщении.