В Ираке из минометов обстреляли американскую военную базу Балад.

Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, в сторону базы Соединенных Штатов выпустили три снаряда. В результате обстрела возникло несколько небольших пожаров, однако никто из находившихся там военнослужащих не пострадал.

Уточняется, что на настоящий момент неизвестно, кто стоит за обстрелом.

В Ираке располагаются пять тысяч американских военных, которые тренируют армию Ирака и борются с террористической организацией «Исламское государство».

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