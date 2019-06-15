За несколько часов до взрывов на двух танкерах в Оманском заливе иранские военные заметили американский беспилотник MQ-9 над водами, где произошла атака, и попытались сбить его ракетой земля-воздух. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

По словам собеседника телеканала, ракета не попала в дрон и упала в воду. До атаки беспилотник зафиксировал, как иранские суда приближаются к танкерам. Источник CNN не уточнил, удалось ли ему зафиксировать атаку иранских кораблей на танкеры.

Утром 13 июня на танкерах Front Altair, который ходит под флагом Норвегии, и Kokuka Courageous (Панама) произошли взрывы, из-за которых суда загорелись. На судне Front Altair находились 23 человека: 11 россиян, 11 филиппинцев и моряк из Грузии, никто из них не пострадал.

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