Умерла мексиканская актриса Эдит Гонсалес. Об этом сообщили на Twitter-странице Мексиканской национальной ассоциации переводчиков, с которой сотрудничала Гонсалес.

«Мы выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким», – говорится в посте.

Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым Гонсалес боролась на протяжении последних трех лет, сообщает CNN.

У Гонсалес остались муж и 14-летняя дочь Констанца.

Актриса снималась в сериалах «Богатые тоже плачут», «Дикая роза» и «Дикое сердце».

Minval.az