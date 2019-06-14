Умерла мексиканская актриса Эдит Гонсалес. Об этом сообщили на Twitter-странице Мексиканской национальной ассоциации переводчиков, с которой сотрудничала Гонсалес.

«Мы выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким», – говорится в посте.

El #ConsejoDirectivo y el #ComitédeVigilancia de @ANDIMexico , comunican el fallecimiento de la intérprete Edith González. Recordada por telenovelas como “Corazón salvaje”, “Mujer de madera” y “Doña Bárbara”. A familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias. pic.twitter.com/xoe4RbyDFP — ANDIMEXICO (@ANDIMexico) 13 июня 2019 г.

Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым Гонсалес боролась на протяжении последних трех лет, сообщает CNN.

У Гонсалес остались муж и 14-летняя дочь Констанца.

Актриса снималась в сериалах «Богатые тоже плачут», «Дикая роза» и «Дикое сердце».

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