Известный американский актер Кьюба Гудинг-младший задержан и заключен под стражу за сексуальное домогательство. Артист приставал к 29-летней девушке в одном из баров в Нью-Йорке.

Потерпевшая написала заявление в полицию. С ее слов, актер был пьян и пытался ее поцеловать.

Сам Гудинг-младший отрицает все обвинения. Спустя шесть часов, проведенных под стражей, его отпустили под подписку о невыезде. Следующее заседание по этому делу назначено на 26 июня.

Актер должен прийти в суд 26 июня, где будет решаться его мера пресечения. Известно, что максимальное наказание — тюремное заключение сроком на два года.

Minval.az