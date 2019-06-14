Итальянскую актрису Орнеллу Мути приговорили к тюрьме сроком на полгода из-за фальшивой медицинской справки в 2010 году.

Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, Мути в декабре 2010 года предоставила поддельную справку о болезни в театр Верди в городе Порденоне, где должна была выступать.

После этого она вылетела в Санкт-Петербург, где приняла участие в благотворительном ужине с Путиным.

Избежать тюремного наказания Мути сможет в случае, если выплатит театру €30 тыс.

Ранее Орнелла Мути рассказала о желании получить российское гражданство.

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