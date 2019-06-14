Брэд Питт и Дженнифер Энистон провели выходные на итальянской вилле. Этого воссоединения ждали все.

Кажется, невозможное действительно возможно. Брэд Питт и Дженнифер Энистон вернулись из Рима вместе после того, как их друзья Джордж Клуни и его жена Амаль Аламуддин устроили паре романтические выходные.

Клуни никогда не был фанатом бывшей Брэда Анджелины Джоли. Сейчас он сделает все возможное, чтобы устроить личную жизнь друга. Зная о желании Питта вернуть Энистон, Клуни снял для них частную виллу в Риме. Пытаясь оградить друзей от посторонних глаз, он забронировал особняк на имя своих родителей, пишет New Idea. «Джордж хочет, чтобы один из его лучших друзей снова был счастлив», — заметил инсайдер.

По данным осведомленного источника, своднические таланты Клуни и Аламуддин увенчались успехом. Брэд Питт сошелся с Дженнифер Энистон. Они прекрасно отдохнули вдали от суеты, вспоминая о тех временах, когда они были счастливы друг с другом.

«Это были волшебные два дня. Они оба были в восторге. Выходные действительно сблизили их. Джен сказала Амаль, что она будто вернулась в прошлое с Питтом, когда они не сводили глаз друг с друга. А Брэд никогда не выглядел счастливее, чем теперь», — рассказал инсайдер.

Конечно, друзья Питта и Энистон понимают, что Энистон сейчас очень осторожна. Но кто ее может обвинить в этом. Ведь 14 лет назад Брэд оставил ее ради Энджи. «Снова довериться ему — тяжелое испытание для нее», — заявили в окружении пары.

Напомним, Брэд Питт и Дженнифер Энистон были женаты с 2000 по 2005 год. После этого Питт женился на актрисе Анджелине Джоли, а Энистон начала встречаться с актером Джастином Теру. Но, похоже, усилия Клуни приносят свои плоды. Кажется, Дженнифер готова к будущему с Питтом.

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