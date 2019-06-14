Украинские ученые говорят, что в Чернобыльской зоне при отсутствии людей восстанавливается дикая природа и появились уникальные для страны виды животных.

Как сообщает ВВС, биолог Сергей Гащак из Чернобыльского центра по проблемам ядерной безопасности, радиоактивных отходов и радиоэкологии давно исследует экологию зоны и с помощью фотоловушек фиксирует местное биоразнообразие.

Медведи часто попадают в объектив фотоловушек

Гащак работает в зоне с 1990 года.

Он говорит, что несмотря на радиацию, отсутствие людей в зоне делает свое дело: там появляются уникальные виды животных и птиц.

Животные и следы присутствия людей

Зубры пришли в Чернобыльскую зону из Беларуси

Молодые олени

Растет количество лосей, оленей, волков, рысей, лошадей Пржевальского, есть бурые медведи и даже появились зубры.

Волки — одни из хозяев зоны

Несколько лет назад ученые получили фотодоказательства, что на территории зоны есть зубры, которые могли прийти туда с территории Беларуси.

Как рассказывает ученый, в Чернобыльской зоне уже охотятся целые стаи волков, которых сложно заснять в дикой природе.

Самка глухаря

Ученым удалось зафиксировать трехдневную охоту и борьбу волков с огромным взрослым оленем.

Групповая охота на оленя длилась целых три дня

Редкие черные аисты, которые не слишком любят человеческий шум, начали заселять зону отчуждения и часто попадают в объективы фотоловушек.

Черные аисты любят селиться подальше от людей Величественные олени Чернобыльской зоны

Лось перед сбрасыванием рогов

Чернобыльский тетерев

В целом Сергей Гащак видит будущее зоны как уникального природного заповедника дикой природы.

Minval.az