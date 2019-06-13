Выступая в четверг в Вашингтоне, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у администрации Соединенных Штатов есть все основания утверждать, в том числе на основании различных разведданных, что за нападением на танкеры в Оманском заливе стоит иранская сторона, передает «Голос Америки».

Соединенные Штаты уже подняли вопрос о нападениях на нефтяные танкеры в Оманском заливе в ходе закрытого заседания Совета Безопасности ООН в четверг, сообщают дипломаты.

«Это неприемлемо, чтобы какая-либо сторона атаковала коммерческие суда, а сегодняшние нападения на корабли в Оманском заливе вызывают серьезное беспокойство», – заявил и.о. постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн в ходе заседания, посвященного сотрудничеству между ООН и Лигой арабских государств.

«Правительство США оказывает помощь и продолжит оценивать ситуацию», – добавил он.

Соединенные Штаты продолжат оценивать ситуацию в Оманском заливе после нападения на два нефтяных танкера, заявили в четверг в Белом доме.

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