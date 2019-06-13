На днях в Голливуде разразился новый скандал. В своих мемуарах — книге Undisputed Truth, недавно появившейся на прилавках магазинов, Майк Тайсон обвинил Брэда Питта в том, что он разрушил его семью.

Как пишет издание 7Дней, 54-летний Майк, неоднократный чемпион мира по боксу в тяжелом весе, заявил, что его теперь уже экс-супруга — актриса и модель Робин Гивенс — изменила ему с Питтом. Как уверяет спортсмен, в конце 80-х он поймал свою жену в постели с актером! Тайсон, который в то время состоял с Робин в законном браке, утверждает, что ему тогда удалось безумно напугать Брэда, сказав, что он этого так не оставит. Реакция Питта превзошла все ожидания боксера. «Только не надо меня бить, прошу, не бей меня…» — якобы бормотал Брэд, дрожа от страха.

Однако, как утверждает Тайсон, роман Робин с Брэдом не прекратился ни после этой бурной сцены, ни после объявления о разводе. Некоторое время спустя, когда он проезжал мимо дома Гивенс, он увидел Робин в машине в шикарном авто Брэда, в котором они умчались от него в неизвестном направлении…

Правда сама Гивенс, придя недавно на телешоу Энди Коэна, прямо обвинила экс-супруга во лжи. Робин заявила: она категорически отрицает, что бывший муж поймал ее с Брэдом. Однако опровергать ни сам факт своего романа с актером (слухи о котором, кстати, ходили и до откровений Тайсона), ни правдивость второй из описанных Тайсоном сцен, она все же не стала. Она лишь объяснила свое нахождение в машине Питта тем, что они в тот день, якобы, ехали вместе на съемки.

Minval.az