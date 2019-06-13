Строительство в Азербайджане Экспериментального центра по грязевым вулканам планируется начать в конце лета, заявил главный исполнительный директор Бюро по туризму Флориан Зенгстшмид, передает «Интерфакс».

«В конце лета планируется начать строительные работы по Центру по грязевым вулканам», — сказал Зенгстшмид.

При этом он отметил, что не обладает информацией о том, сколько времени займет строительство такого центра.

Зенгстшмид подчеркнул, что в январе-мае текущего года роста турпотока в Азербайджан составил 3,8%. При этом за отчетный период рост турпотока из Европы составил 15%. «Также наблюдается рост в среднем на 8-9% числа туристов из Ближнего Востока и Центральной Азии», — добавил он.

Minval.az