Глава МВД Великобритании Саджид Джавид подписал запрос Минюста США об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом он сообщил в эфире радиостанции BBC.

По словам Джавида, британские власти получили «легитимный запрос об экстрадиции». При этом окончательное решение примет лондонский суд, заседание которого назначено на 14 июня, пишет газета The Guardian. Глава британского МВД подчеркнул, что речь идет о стандартной процедуре.

По данным СМИ, судебное заседание может пройти в тюрьме Белмарш, где содержится Ассанж.

Основатель Wikileaks был арестован 11 апреля в Лондоне по запросу США. Об этом говорилось в сообщении Скотленд-Ярда. 47-летний Ассанж был задержан полицией после того, как посольство Эквадора в Лондоне отказало ему в убежище. Эквадорские власти заявили, что британская сторона заверила их, что основатель WikiLeaks не будет выдан стране, где предусмотрена смертная казнь (в том числе — в США).

В здании посольства Эквадора в Лондоне Ассанж скрывался с лета 2012 года. За время пребывания в дипломатическом представительстве он отпустил бороду и волосы, а также заметно набрал в весе. В Швеции его обвиняют в преступлениях на сексуальной почве, а в США журналисту вменяют незаконную публикацию данных Госдепа и взлом правительственных сетей. В мае стало известно о том, что судебные власти США предъявили Ассанжу дополнительные обвинения еще по 17 пунктам. В общей сложности ему грозит свыше 170 лет тюрьмы. Выдвинутые обвинения основатель WikiLeaks отвергает и называет их политически мотивированными.

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