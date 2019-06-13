Американская певица Рианна стала главной героиней нового номера журнала Interview Magazine. В летнем номере глянца появился новый провокационный фотосет поп-звезды, которая накануне возглавила рейтинг самых богатых певиц мира.

На новых кадрах, автором которых выступил фешн-фотограф Пьер-Анже Карлотти, Рианна появилась в провокационных образах, примерив белую кожаную маску в дуэте с длинным белым пальто и прозрачный леопардовый комбинезон, надетый на голое тело.

Помимо новых снимков, в Interview Magazine была опубликована откровенная беседа Рианны с приглашенным интервьюером — актрисой и звездой сериала Американская история ужасов Сарой Полсон. В интервью певица не стала отрицать свой роман с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем, слухи о котором она ранее предпочитала не комментировать.

«Конечно, я влюблена! С кем я встречаюсь? Погугли!», — ответила звезда.

Рианна также призналась, что мечтает стать мамой и выразила надежду, что в скором времени они с возлюбленным сыграют свадьбу:

«Только Бог знает, когда это случится. Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах. Но я определенно хотела бы стать мамой. Больше всего на свете», — призналась она.

Рианна также подняла тему ментального здоровья, порекомендовав читателям уделять ему больше внимания, ведь психические проблемы и угнетенное состояние, по ее мнению, лишают человека возможности заниматься любимым делом:

«Если ты не счастлив, то ты не станешь счастливее, даже если будешь делать вещи, которые всегда любил делать. Это станет рутиной. А я никогда не хотела, чтобы моя работа превратилась в рутину», — сообщила она.

Minval.az