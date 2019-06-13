Паук свил паутину между трибунами президента США Дональда Трампа и Анджея Дуды на совместной пресс-конференции в Розовом саду Белого дома.

На телевизионной трансляции на некоторых планах видно, что между микрофонами, установленными на трибунах двух президентов, натянута тонкая паутина, отсвечивающая на солнце.

В хорошую погоду президенты США обычно проводят пресс-конференции на открытом воздухе.

It looks like there is a spider cobweb between Polish President Duda and Trump. pic.twitter.com/Jv3CXiLgYu — Rob Ottawa (@RobOttawa) 12 июня 2019 г.

Minval.az