Сын президента США Дональд Трамп-младший ответил на вопросы спецкомитета по разведке сената конгресса США.

Об этом сообщает The Washington Post.

«Мы смогли внести окончательную ясность», — сказал сын американского лидера Дональда Трампа.

По его словам, он дал показания комитету в ходе закрытого заседания.

Он также добавил, что законодатели вновь задавали ему вопросы по делу о «вмешательстве России» в американские выборы.

Трамп-младший подчеркнул, что не опасается обвинений в даче ложных показаний.

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