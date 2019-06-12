Заявление главы Минобороны Грузии Левана Изория о том, что грузинские военные будут участвовать в совместных военных учениях, проводимых Вооруженными Силами Азербайджана и Турции, вызвало истерию у страны-сателлита — Армении.

Так, по словам военного обозревателя Тарона Ованнисяна, Грузия и прежде принимала участие в совместных с Турцией и Азербайджаном учениях.

«Это были учения для сил специального назначения, были также учения, нацеленные на обеспечение безопасности энергетических инфраструктур», — сказал в беседе с ереванским «Спутником» Тарон Ованнисян.

Эксперт отметил, что это логично, поскольку нефтепроводы, идущие из Азербайджана в Турцию, проходят по территории Грузии. Однако, по его словам, «сложно на сегодня судить, в каких именно учениях было предложено Грузии принять участие и какой сценарий взят за основу».

«Возможно, речь идет о вовлечении в более крупные учения. Однако на данный момент непонятно, какую цель могут преследовать», — отметил Ованнисян.

Он выразил надежду, что Грузия в будущем «не станет участвовать в турецко-азербайджанских учениях, которые будут не в интересах Армении».

Minval.az