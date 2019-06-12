Правительство Непала подтвердило информацию о том, что 1 400 непальских рабочих погибли во время строительства стадионов для чемпионата мира 2022 года в Катаре, передает «Советский спорт».

Как передает Arab News, немецкая компания WDR выпустила документальный фильм, в котором рассказывается о тяжелой жизни рабочих, принимающих участие в строительстве объектов турнира.

Представитель Министерства труда Нараян Рагми отметил, что он не знал о картине, однако подтвердил факт гибели многих соотечественников.

«Это факт, что многие непальские рабочие погибли в Катаре за эти годы. У меня сейчас нет никакой информации о документальном фильме, я не в состоянии рассказать вам, сколько людей погибло в Катаре. Но то, что многие люди погибли в Катаре, это правда.

С тех пор, как мы начали отправлять наших работников в Катар, некоторые люди погибли. Я не уверен, является ли верной цифра в 1 400 человек, 200 или 300. Я должен уточнить это с властями, непосредственно связанными с проблемой», — сказал Рагми.

По информации WDR, родственники погибших не получили никакой компенсации от Катара.

Журналист Джанак Сапкота отметил, что работающие в стране-хозяйке мундиаля компании не отвечают требованиям безопасности, а рабочие погибают из-за несоответствий технике безопасности.

Minval.az