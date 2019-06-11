С января по май 2019 года отток капитала из России вырос до 35,2 миллиарда долларов. Об этом говорится в сообщении Центробанка РФ.

Этот показатель увеличился в 1,8 раз по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год. Тогда отток капитала составил 18,9 миллиарда долларов.

В ЦБ отметили, что главной причиной оттока стали «операции банков и прочих секторов по приобретению иностранных активов, в то время как вклад изменения внешних обязательств был минимальным».

В апреле РБК сообщил, что в период с января по март 2019 года из России вывели25,2 миллиарда долларов. Почти такую же сумму вывели за весь 2017 год. Центробанк объяснял такой отток капитала «наращиванием вложений резидентов в иностранные активы».

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