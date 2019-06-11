Компания Group-IB представила отчет с подробностями расследования голосования в финале шоу «Голос. Дети».

После отмены результатов конкурса «Голос» из-за накруток при голосовании за его победительницу, дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову, расследование обстоятельств мошенничества продолжалось, и проводившая его компания Group-IB представила итоги, о которых сообщает портал Лента.ru. Эксперты обнаружили, что общее число накруток голосов достигло 41 тысячи. Они проводились с двух групп номеров и были направлены в пользу участника 07 (номер Микеллы Абрамовой).

Первая группа, через которую велась накрутка телефонных звонков, состоит из почти 9,5 тысяч номеров: это 146 баз по 360 в каждом. Все номера внутри групп идут подряд. Вторая группа номеров использовалась для накрутки по СМС и принесла конкурсантке более 8,2 тысячи голосов. Выявить их удалось благодаря ошибке злоумышленников, которые случайно поместили в текст сообщения дополнительные данные (к примеру, время отправления).

Помимо этого, эксперты выявили странности в частоте голосования. Так, за конкурсантку под номером 07 начали резко голосовать с самого начала ее выступления. За одну секунду ей удавалось получать до 300 голосов. Средний показатель ее соперников — 110 голосов в секунду. В среднем за Абрамову с одного телефона голосовали около восьми раз. За других участников — 1,5 раза.

Как правило, самыми активными участниками голосования всегда являются Москва и Санкт-Петербург. Однако в этот раз ситуация изменилась: на второе место по активности вышла республика Башкортостан. При этом в Башкирии за Абрамову проголосовало 97 процентов аудитории. Так же активно голосовали в Ульяновской области (95 процентов всех голосов за эту участницу) и в Курске (96 процентов).

Minval.az