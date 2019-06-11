Я думаю, этот случай, когда писать пафосное вступление и рассказывать, что произошло, не имеет смысла. Вы и так все знаете. Журналиста Голунова заказали. Кто-то это решил и почти провернул операцию, в результате которой Иван мог загреметь на 20 лет в колонию.

Кто мог это сделать? Кто обладает достаточным ресурсом, чтобы организовать такое преследование? За эти дни мы прочитали много версий: что это могли быть московские чиновники, или московские подрядчики, или похоронная мафия, или спецслужбы, ее крышующие. Сам Голунов из-за решетки указывал именно на последний вариант. Говорил, что ему угрожали.

Мы сели и внимательно изучили, кто же те люди, которые по превалирующим версиям «заказали» Ивана. Изучили, удивились и решили, что вам будет интересно тоже.Я — как и многие, уверен, — прочитал вот эту заметку в расследовательском объединении Романа Баданина «Проект».

Суть — преследования Голунова связаны с его неопубликованным расследованием о спайке московского ФСБ и ГУП «Ритуал». Похоронной мафии, давайте называть вещи своими именами.

В статье указаны имена двух ФСБшников — генерала-полковника Алексея Дорофеева и его помощника подполковника Марата Медоева.

Я ни разу ни об одном из них не слышал, разумеется. Но просто из интереса мы начали смотреть, что там с ними и к чему, и накопали шикарную историю про одного из них. Подполковника Медоева.

Даже если бы дела Голунова не было, даже если бы не было никаких намеков на крышевание ритуальных услуг, Медоев реально заслуживает отдельного длинного фильма. Он из семьи, которая полностью состоит из ФСБшников и чиновников, но при этом только недвижимости мы нашли на почти миллиард рублей. А еще раскопали, на чем они зарабатывают, как связаны с Собяниным и мэрией и еще много чего интересного.

Первый факт о подполковнике ФСБ Марате Медоеве сильно упрощает нам работу. Он не просто чекист, а потомственный чекист. Его папа, Игорь Башерович Медоев, служил, а вероятно, и продолжает служить, в ФСБ.

Он — Герой России, про него есть вот целая страничка в википедии. В послужном списке следующее: «Служил в Управлении ФСБ по Республике Северная Осетия-Алания с 1992 года. С 1996 года — в Центре спецназначения ФСБ России. С 2001 по 2010 год занимал должность помощника министра обороны Российской Федерации».

Там, правда, есть серьезные дыры в биографии, по нашей информации он также работал во ФГУП «Московский монетный двор», потом в Федеральной Налоговой Службе, да и после 2010-го имел отношение к Министерству Обороны.

Но ясно одно. Чекист с большим послужным списком, весь из себя заслуженный, Герой России. В общем сын его, Марат Медоев, с детства наверняка слышал, что у чекиста должно быть горячее сердце, холодная голова и чистые руки. Вот и пошел по стопам отца.

А главное: оба Медоевых не могли заниматься бизнесом.

У обоих холодная голова и чистые руки. Оба не могут заниматься бизнесом. Оба живут на зарплату, пусть даже и большую, но только на нее. Как положено честным фсбшникам. Защитникам Родины, за душой у которых — ничего, кроме любви к отечеству и бюстика Феликса Дзержинского.

Мы планировали посмотреть их имущество и найти примерно ничего. Ну потому что, реально, откуда? А нашли первым делом вот что.

Это, друзья мои, 200-метровая квартира в одном из самых элитных и самых помпезных жилых комплексов Москвы — в «Итальянском Квартале». Вот как он выглядит. Это Садовое кольцо, между Тверской и Новослободской. Один квадратный метр здесь стоит 1 миллион рублей. Квартира Медоева, соответственно, 200 миллионов.

Как это? Ошибка? Подбросили, как Голунову наркотики?

Вряд ли. Вот еще две соседние квартиры — не такие элитные, конечно, но обе по 100 м2 и в центре, на улице Казакова. Стоят, предположим, миллионов по 30. Одна оформлена на ФСБшника-отца, другая, до недавнего времени, — на ФСБшника-сына. Что с ней случилось потом, я еще расскажу чуть позже.

Теперь нам надо по улице Казакова пройти 200 метров, и мы увидим еще один дом. В нем у семьи Медоевых есть двухэтажная квартира площадью 180м2. Такая стоит 80 млн рублей. Куплена не так давно, в 2015-м году.

Мы уже нашли недвижки на 340 млн рублей. А я сейчас эскалирую ситуацию.

За домом есть 1000-метровая пристроечка. Нежилая. И она тоже принадлежит семье чекистов Медоевых. Лично Медоеву старшему. И с ней связана вообще самая умопомрачительная история нашего сегодняшнего мини-расследования. Которая покажет вам, что Медоевы эти связаны в первую очередь не только с похоронниками, а с мэрией Москвы и Собяниным лично.

Как видно в выписке выше, Игорь Медоев купил это здание в ноябре 2016-го. Через 2 месяца создал себе ИП и сразу же сдал здание в аренду Московской Автодорожной Инспекции. Это московское ведомство, которое курирует парковки, штрафы и прочие транспортные вопросы.

Теперь ФСБшник Медоев своими чистыми руками получает более 2 млн рублей в месяц от московского правительства. Всего за 2 года аренды 67 млн. Но как такое могло произойти?

Чтобы объяснить эту схему, нам надо вернуться к выпискам на квартиры, которые я уже показывал. По ним очень просто восстановить все семейное древо Медоевых.

Из этой выписки на двухэтажную квартиру на Казакова 27 мы узнаем, что у Игоря Медоева есть не только сын, но и дочь Майя. Которая сменила фамилию на Овсянникова. Она вышла замуж за Петра Овсянникова, вот он в другой выписке, купил квартиру Марата Медоева. Петр Овсянников, к слову, сотрудник московской мэрии. Он возглавляет Службу контроля и бухгалтерского учета Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. А вот его папа — Овсянников Юрий Петрович. Он ТОЖЕ чиновник — даже успел недолго побыть министром транспорта Крыма. Но до этого он возглавлял Московскую дорожную инспекцию. То есть то ведомство, которое арендовало у Медоевых нежилое здание на Казакова.

Такая вот очень простая схема. Член семьи Медоевых-чиновник, арендует помещение у члена семьи Медоевых-фсбшника. Папы нашего Марата Медоева. И обеспечивает гарантированный доход 2 000 000 рублей в месяц.

Какое вопиющее нахальство и такая очевидно коррупционная схема. Куда же смотрит Собянин?

А Собянин Сергей Семенович, мэр города Москвы, начальник тех чиновников, чью деятельность расследовал Иван Голунов, лично кладёт денежки в карман замечательному семейству из ФСБ.

Выдержки из документов закупки на аренду помещения МАДИ на улице Казакова разъясняют, что руководство МАДИ рады бы арендовать что угодно, но им просто ПРИДЕТСЯ арендовать именно это помещение Медоева. Потому что Собянин лично написал письмо (есть номер и дата — все официально), в котором согласовал аренду именно этого помещения.

Мы давно так не удивлялись, если честно. Это написано черным по белому. Обратились к Собянину, и Собянин из миллиона доступных вариантов — да хоть из городского имущества — выбрал один: снимать помещение, принадлежащее ФСБшнику Медоеву.

А вы думали, как это работает? Вы ж читали в расследованиях того же Голунова: мэрия закупила бордюры в два раза дороже, чиновник мэрии владеет 9-ю пентхаусами. Сотнями миллиардов воруют. Вы своими глазами видели, как Собянин по восемь раз перекладывает плитку на одних и тех же улицах, и думали: а куда же смотрят власти? А где же ФСБ?

А Собянин организовал им схему откатов и чувствует себя просто отличненько. Рука руку моет. И если кто недоволен, то в его рюкзаке быстро найдут наркотики.

Это ещё не всё. Для полноты картины нам надо познакомить вас еще кое с кем. Вторая дочь Игоря Медоева — Эльда Медоева. Женщина удивительной судьбы. Она училась и жила в Америке и Англии. А потом вернулась в Москву и стала чиновницей московской мэрии. Начальником управления национальной политики. Это третья сотрудница Собянина в нашей истории. Но, правда, бывшая. Она бросила государственную службу, чтобы полноценно посвятить себя своему увлечению — астрологии. Ну и обучению английскому языку через инстаграм.

Но не беспокойтесь за Эльду, жить ей в любом случае есть на что. Она недавно продала свою 350-метровую квартиру в жилом комплексе в Покровском-Стрешнево. Дом очень приятный, и соседи хорошие — например, 5 квартир там занимают Ротенберги и их родственники. Стоимость недвижимости Эльды — 250 миллионов рублей. Квартиру она получила в собственность после развода с мужем Барановым Михаилом Робертовичем.

В попытках хоть как-то оправдать эту чекистко-чиновничью семью мы даже попытались найти бизнес этого бывшего мужа Баранова. Там много всего, но выручка везде ничтожная. Единственное весомое, что нашли, — это транспортная фирма, которая занималась перевозками военных грузов для министерства обороны. Где советником министра работал, напоминаю, Медоев. С 2014 года, когда супруги развелись, фирма Баранова не выиграла больше ни одного подряда.

А так все хорошо начиналось. Они даже герб семейный учредили — изображен барашек (это, видимо, символизирует Баранова) и пчелы с медом. Медоева же.

Ну и для полноты картины давайте изучим автопарк Медоевых.

Автомобили Рендж Ровер — 3 штуки. 3 мерседеса разных классов. 2 внедорожника Ауди q7. Лексус. Порш Кайен. Ну и 6 мотоциклов — харлей дэвидсоны и бмв.

Вот список всех госномеров. Желающие могут их пробить и убедиться во всём лично.

Н850ВХ799 — ЛАНД РОВЕР РЕНДЖ РОВЕР

Н425СА777 — ЛЕНД РОВЕР РЕНДЖ РОВЕР (ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ)

М782КР777 — ЛЕНД РОВЕР РЕЙНДЖ РОВЕР СПОРТ

С327ОК77 — МЕРСЕДЕС-БЕНЦ Е63 АМG 4МАТIС

Т787ТТ99 — МЕРСЕДЕС-БЕНЦ GLS 400 4

М891МР77 — МЕРСЕДЕС-БЕНЦ V 250 D 4 МАТIС

Т900РС777 — АУДИ Q7

Н006АХ77 — АУДИ Q7

О547ВС777 — ЛЕКСУС GХ460

М289ММ99 — ПОРШЕ КАЙЕН GТS

Я еще раз напоминаю. Это все принадлежит семье чекистов-чиновников.

Там еще куча была разных автомобилей, которые они успели продать. Но один заслуживает особого внимания. Свой БМВ Х5 подполковник Марат Медоев в 2017-м году продал некому Большакову Валерию Михайловичу. По удивительному совпадению… Тут представьте самую драматичную паузу в мире.Человек с таким же именем работает начальником отделения в похоронном ГУП «Ритуал».

В этот момент мы все остановились. Вдохнули и сосредоточились.

Журналист Голунов считает, что подброс ему наркотиков организовал ФСБшник Медоев, крышующий похоронную мафию. ФСБшник Медоев этой самой «похоронной мафии», про которую Голунов готовил расследование, продает свой 6-летний БМВ.

Можно ли после такого отрицать наличие прочных неформальных связей между ГУП «Ритуал» («похоронной мафией») и подполковником ФСБ Медоевым?

Мне кажется, этого достаточно, ничего тут больше говорить не надо. Думаю, всем вам понятно, честный ФСБшник Медоев, или взяточник и предатель.

У меня только вопрос к остальным ФСБшникам. Я знаю, что все они посмотрят ролик или прочитают этот пост.

Вы вообще для чего служите и кому? Для того, чтобы людям в России лучше жилось, или для того, чтобы бабушка пришла хоронить своего деда, а эта похоронная мафия выгрызла у нее последние деньги, нажилась сама, а потом откатила ещё вашему начальству? А потом ещё использовала возможности службы, чтобы посадить журналиста, писавшего о том, как людей грабят сервисы похоронных услуг?

Фонд борьбы с коррупцией передает привет и поддержку Ивану Голунову.

Я передаю привет вновь арестованному вчера Леониду Волкову, начальнику нашего штаба.

Они должны быть освобождены немедленно.

Делая это расследование, ФБК вносит свою небольшую лепту в борьбу в освобождение Ивана Голунова. Внесите и вы. Не сомневаюсь, что многие из читающих этот пост и в пикетах уже постояли, и распространяли информацию о деле. Вам будет совсем несложно разместить в своих соцсетях и этот ролик, написав пару ласковых от себя.

Голунов должен быть освобождён, но и те, кто пытался посадить его на 20 лет, должны понести наказание. Как минимум мы с вами можем сделать так, чтобы о них узнала вся страна.

Я призываю всех журналистов помочь своему коллеге Ивану своей журналистской работой. «Добивая» наше расследование и собирая комментарии о нём. Давайте заставим каждого известного человека страны дать какой-то комментарий на эту тему. Ну или зафиксировать отказ от комментария. Тоже познавательно.

В сентябре каждый из нас сможет поучаствовать в реальной схватке со всеми этими медоевыми, собяниными, бирюковыми и ритуалами. Будут выборы, и либо «Единая Россия» сохранит все свои мандаты, либо мы сможем подвинуть её с помощью «Умного голосования». Регистрируйтесь и помогайте приводить туда людей.

Источник

Minval.az