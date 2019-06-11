Россия выступает против эскалации в Карабахе, последнее слово в урегулировании остается за сторонами конфликта, заявил во вторник посол РФ в Армении Сергей Копыркин.

«Мы за то, чтобы не было эскалации, чтобы был налажен устойчивый переговорный процесс», — цитирует Копыркина «Интерфакс».

Дипломат отметил, что конечное решение должны принять стороны конфликта.

«Надо сбалансированно подходить к роли России. Наша задача — содействовать по имеющимся у нас, как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, как стратегического союзника, механизмам. Говорить, что все зависит от России, неправильно», — сказал Копыркин.

Minval.az