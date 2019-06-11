В Ирландии прошел благотворительный заплыв Strip and Dip, посвященный борьбе с раком. Участие в нем приняли 1,8 тысяч женщин, которые искупались в море обнаженными. Об этом пишет The Sun.

В акции приняли участие, в том числе, те, кто победил смертельный недуг или еще борется с ним.

Благодаря взносам участников удалось собрать 700 тысяч евро. Эта сумма будет направлена на лечение онкобольных детей.

Многие из участниц заплыва имели шрамы — напоминание о пережитом некогда недуге. Все они с удовольствием поучаствовали в акции.

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