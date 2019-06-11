Компания Huawei может заменить на своих смартфонах операционную систему Android на российскую «Аврору» из-за санкций США. Об этом в понедельник сообщило интернет-издание The Bell со ссылкой на собственные источники.

«Китай уже тестирует устройства с предустановленной «Авророй», — рассказал один из собеседников The Bell, знакомый с ходом переговоров российской и китайской сторон.

Эту тему обсуждали главный исполнительный директор Huawei Го Пин и министр цифрового развития и связи РФ Константин Носков в преддверии ПМЭФ, а также президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, говорят источники издания. Кроме того, рассматривается создание на территории России совместного производства чипов и программного обеспечения для устройств Huawei.

Разработкой операционной системы «Аврора», созданной на базе финской Sailfish, занимаются структуры «Ростелекома». В пресс-службе компании не смогли подтвердить переговоры. В Huawei от комментариев отказались, передает The Bell.

Minval.az