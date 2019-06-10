Распространившаяся на минувшей неделе новость о том, что Ирина Шейк рассталась со своим бойфрендом Брэдли Купером, шокировала тех, кто не был посвящен в семейные проблемы пары. Однако их друзей это сообщение не слишком удивило. Как пишет издание 7Дней, большинство из них уже давно подозревало, что события примут именно такой поворот.

Одна из приятельниц Ирины рассказала: она почти не сомневалась, что Шейк уйдет от Купера. Как оказалось, подруга модели угадала — разрыв отношений произошел именно по инициативе Ирины. Шейк не раз в прошлом признавалась своей приятельнице, что была совершенно недовольна тем, как развивались ее отношения с Купером. Когда ее роман с Брэдли еще только начинался, то есть весной 2015 года, Шейк возлагала на свою лав-стори с актером большие надежды. Она мечтала, что они создадут семью, заведут детей, будут счастливы и состарятся вместе. Но все пошло совсем не так, как она ожидала. Когда их бушевавшие поначалу страсти немного поостыли, обнаружилось, что они очень разные люди и их мало что связывает. А Купер был совершенно поглощен своей карьерой, и времени на общение с Шейк у него оставалось совсем немного. И чем меньше они находились в обществе друг друга, тем больше отдалялись.

Ирина надеялась, что все изменится, когда у них родится ребенок. Однако когда на свет появилась их дочка Лея, образ жизни Купера практически не изменился. Ирина забеременела, а Брэдли почти круглые сутки проводил в работе над своим «детищем» — фильмом «Звезда родилась». Так что коллеги Купера по съемочной площадке видели его гораздо больше, чем Ирина и малышка Лея. Шейк все ждала, когда же завершится эта эпопея, и он предложит ей, наконец, оформить их отношения. Она считала, что рождение ребенка предполагало такой шаг с его стороны. Увы, ее надежды снова не оправдались.

Хуже того, работа Купера связанная с этим фильмом, окончательно «добила» их отношения. Ведь хотя Брэдли утверждал, что у него не было никакого романа со звездой его проекта — Леди Гагой, в это поверили миллионы фанатов. Ирина выглядела в их глазах женой, муж которой ей изменяет, даже не заботясь о том, чтобы скрывать свои отношения. И это, как утверждает подруга Ирины, ее жестоко оскорбило. Но даже когда эпопея со фильмом закончилась, лучше не стало. Когда пик занятости Купера миновал, и он смог остаться на какое-то время дома с Шейк, Ирина и Брэдли, некогда влюбленные друг в друга обнаружили, что они стали фактически посторонними людьми… Так что решение Ирины уйти стало закономерным финалом этой истории.

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