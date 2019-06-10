Союз европейских футбольных ассоциаций не планирует в ближайшее время менять формат Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

«В связи с некоторыми фактологически некорректными статьями, появившимися в последнее время в российской прессе, мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы проинформировать вас о том, что никаких конкретных предложений относительно возможных изменений в Лиге Чемпионов УЕФА не существует и что обсуждения по этой теме ведутся только на консультационной основе», — говорится в сообщении.

«Мы также хотели бы отметить, что предложенные изменения в формат Лиги чемпионов УЕФА были инициированы Ассоциацией Европейских Клубов (ECA), а не УЕФА», — отмечается там же.

Minval.az