Начало азербайджано–турецких крупномасштабных военных учений находится в центре внимания армянской прессы и экспертного сообщества этой страны. Ереванские политологи в испуге выдвигают разные предложения.

К примеру, армянский политолог Сергей Шакарянц заявил сегодня, что Анкара отвечает учениями в Нахчыванской Автономной Республике на давление со стороны Москвы и Ирана в Сирии.

Шакарянц также не исключил, что после учений одно из подразделений турецкой Армии останется на территории Нахчывана.

Политолог предлагает в ответ на турецко-азербайджанские учения провести совместные учения Армении и Ирана по обе стороны от Нахчывана. Однако вряд ли армянские власти пойдут на такой шаг, считает Шакарянц.

Учения стартовали 7 июня в НАР. К ним привлечены подразделения отдельной общевойсковой армии, различных силовых структур НАР, а также ВС Турции. В учениях задействованы до 5 тыс. военнослужащих, более 200 единиц танков и другой бронетехники, до 180 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 21 самолет и вертолет, беспилотные летательные аппараты и различные образцы современного вооружения и военной техники, принятые на вооружение

Цель учений — разработка совместных планов боевых операций штабов, повышение уровня профессионализма личного состава и достижение координации взаимодействия военных подразделений Азербайджана и Турции путем развития их навыков выполнения совместных задач.

Учения продлятся до 11 июня в соответствии с «Соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией».

Minval.az