Напряжение в отношениях Еревана и сепаратистов связано с предстоящими в Карабахе «выборами». Такое мнение выразил политолог Ерванд Бозоян.

«Естественно, что после прихода Пашиняна к власти он попытался распространить ее на остальные ветви. После выборов он получил большинство и в Национальном Собрании Армении. Теперь он пытается взять контроль и над судебной властью», — цитирует Бозояна ереванский «Спутник».

По его словам, для Пашиняна неприемлемо, чтобы лидером сепаратистов был человек, не являющийся его «партнером».

Трудно, по мнению Бозояна, говорить, к чему приведет это обострение между Ереваном и сепаратистами. В этом есть серьезная опасность, так как если процесс будет углубляться, то могут быть довольно плачевные результаты.

«Дело в том, что политические силы в Карабахе, которые борются друг с другом, не имеют «органичной связи» с Пашиняном. Многие говорят, что «человек Пашиняна» это Араик Арутюнян, но его отрицательный рейтинг в Карабахе довольно высок, учитывая его бизнес-связи и деятельность. Не имея прямого сторонника, Пашинян пытается очистить поле для него, беря под прицел потенциальных конкурентов Арутюняна”, — отметил Бозоян.

5 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что до его прихода к власти сепаратисты Карабаха не знали, что обсуждается за столом переговоров, и не было знакомо с документами об урегулировании конфликта.

Лидер сепаратистов Бако Саакян опроверг заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, обвинив его во лжи.

Minval.az