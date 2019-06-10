Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства, сообщил заместитель главы ЦИК Константин Петров.

«Касым-Жомарт Токаев — 70,76% голосов», — озвучил он предварительные итоги голосования.

По данным Петрова, депутат нижней палаты парламента Дания Еспаева набрала 5,2% голосов, журналист и политический деятель Амиржан Косанов —16,2%.

Токаев поблагодарил свою команду за проделанную работу, а граждан — за оказанное доверие. Он также прокомментировал прошедшее голосование, отметив возросший уровень политической культуры в стране.

Minval.az