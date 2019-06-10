«Заявление премьер-министра Никол Пашиняна о том, что у Армении «достаточно «Искандеров», но мы надеемся получить кое-что еще немаленькое», рассчитано, в первую очередь, на внутреннюю аудиторию. Это высказывание человека, который не разбирается в военном деле». Такое мнение в беседе с Minval.az высказал военный эксперт, полковник запаса Шаир Рамалданов.

«Само высказывание о том, что он «надеется получить кое-что еще немаленькое» свидетельствует об отсутствии конкретики. Что это? К какой системе относится – к ракетной или иной технике, к примеру, бронетехнике? Или это вовсе летательный аппарат? Понятно, что это сказано для внутренней аудитории», — считает Рамалданов.

При этом эксперт напомнил о том, что, к примеру, тот же оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», который был продемонстрирован в ходе проведенного в Ереване военного парада, которым управляли российские военнослужащие, с тех пор больше никто не видел. И сколько подобных комплексов «имеется» на вооружении армянской армии, тоже остается под большим вопросом.

По словам Рамалданова, армянские СМИ, публиковали много противоречивой информации, при освещении появления ОТРК «Искандер» в Армению.

«И больше всего российские военные эксперты отмечали, что данные комплексы относятся к российской военной базе, и все это проходит в рамках ОДКБ. Все, чем сейчас вооружается страны-члены ОДКБ, армяне приписывают себе. А некоторые армянские военные руководители, чуть ли не били себе в грудь, мол, они могут использовать и потенциал российской 102 –ой военной базы, включая личный состав и технику, в интересах Армении, в том числе и в ходе карабахского конфликта.

Но мы знаем, что все это не так», — подчеркнул военспец.

Помимо этого, добавил Рамалданов, вызывает вопросы также платежеспособность армянской стороны – Ереван не способен заплатить за те же ОТРК «Искандер», даже по «внутренним» российским ценам.

Нет сомнений в том, что Армения действительно желает приобрести какое-либо вооружение, что-то «большое» по мощности, размеру. Но все это имеет соответственную стоимость. Тем более, если это относится к современным видам вооружения.

«Платежеспособность Армении, тем более, после прихода к власти Пашиняна, по сравнению с его предшественниками, скатилась по наклонной. Единственное, чем может похвастаться Пашинян, так это то, что ему удалось якобы вернуть какую-то часть разграбленного со стороны должностных лиц бюджета. А в целом, Армения спустя год его власти ощутимо сдала позиции в экономической сфере. К тому же, не так давно министр обороны Армении Давид Тоноян с протянутой рукой обратился к диаспоре, выклянчивая деньги на вооружение.

Если даже они и приобретут «что-то», то им до нас очень далеко, армяне сильно отстают. Сегодня Азербайджан способен выделить на оборонные расходы сумму, равную всему годовому бюджету Армении. Заявление Пашиняна рассчитаны на неграмотную массу, которая не может правильно оценить ситуацию», — резюмировал он.

Бахтияр Сафаров

Minval.az