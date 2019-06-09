Управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что торговые войны сейчас представляют главную угрозу мировой экономике.

— МВФ оценивает, что пошлины США и Китая, включая введённые в прошлом году, могут снизить уровень мирового ВВП на 0,5% или 455 миллиардов долларов в 2020 году, — приводятся на сайте МВФ её слова.

Лагард также отметила, что слишком низкие процентные ставки и возрастающие долги развитых стран тоже являются риском для роста мировой экономики. Для снижения этих рисков она предлагает отменить введённые торговые ограничения и модернизировать международную торговую систему. Также она подчеркнула, что глобальную экономическую нестабильность можно устранить путём совместной работы государств.

Minval.az