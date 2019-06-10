Участники министерской встречи стран «двадцатки» по вопросам торговли и цифровой экономики, которая в воскресенье завершилась в академическом городке Цукуба, сошлись во мнении о необходимости проведения реформы Всемирной торговой организации (ВТО). Соответствующая позиция была обозначена в распространенном по итогам заседания совместном коммюнике, передает ТАСС.

Стороны в очередной раз подчеркнули, что ВТО нуждается в реформировании, и выразили готовность предметно обсудить этот вопрос в ходе предстоящего саммит G20, который пройдет 28-29 июня в Осаке. В то же время, как сообщило агентство Киодо, участники встречи не смогли прийти к единому мнению по поводу проблемы перепроизводства стали. Отмечается, что твердую позицию по этому поводу занял, в частности, Китай.

В тексте документа также подчеркивается «важность свободной и честной торговли», однако не упоминается необходимость противодействия политике протекционизма. Соответствующая формулировка находилось в предварительном варианте совместного коммюнике.

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