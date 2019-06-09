25-летняя певица Ариана Гранде в отчаянии: она внезапно заболела в самый неподходящий момент. В результате под угрозой оказалось ее турне «Sweetener», в поддержку нового альбома. Гранде пришлось отменить концерты, что ее очень огорчило. Но еще больше расстроило Ариану, предки которой перебрались в Америку из Италии, из-за чего именно ей пришлось принять такое решение.

«Мне ужасно плохо… Сегодня я проснулась и поняла, что выступать не смогу. У меня такое ощущение, как будто я проглотила кактус: жутко болит горло, и я едва могу говорить. Как выяснили врачи, у меня обнаружилась острая аллергическая реакция. На помидоры!!! Это просто невероятно и ужасно несправедливо: у меня, итальянки, когда я дожила до 25 лет, вдруг началась аллергия на томаты! Это просто абсурд…» — написала Гранде в своем послании поклонникам.

Певице пришлось извиниться перед фанатами из Майами и Тампы и клятвенно заверить, что она непременно выступит перед ними — в конце своего тура. Издание 7Дней напоминает: это уже не первый случай за последний год, когда Ариане приходится отменять выступления по достаточно серьезным причинам. В прошлый раз это произошло в конце прошлого года из-за ее подавленного состояния. Дело в том, что певица очень тяжело переживала гибель своего бывшего бойфренда Мака Миллера, с которым рассталась за несколько месяцев до этого происшествия. Миллер, покинул этот мир в результате передозировки, которую многие сочли не случайной, и винили в ней Ариану.

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