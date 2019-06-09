Мексиканская делегация смогла достичь на переговорах в Вашингтоне хорошего соглашения с США по вопросам миграции. Такое мнение высказал президент латиноамериканской страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

«Соглашение было хорошим, самое главное, что с понедельника [10 июня] не будут введены пошлины [на поставляемые в США мексиканские товары], — цитирует главу государства газета Milenio. — Люди довольны, удалось избежать тарифа, который, вне всякого сомнения, навредил бы нашей экономике».

Согласно достигнутым 7 июня договоренностям, Мехико примет меры для пресечения нелегальной миграции в США, в том числе разместит военнослужащих своей Национальной гвардии по всей территории страны, уделяя особое внимание южной границе, а также будет бороться с организациями, занимающимися торговлей людьми.

Minval.az