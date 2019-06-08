Администрация президента США Дональда Трампа, в обход Конгресса страны, санкционировала свыше 20 сделок с арабскими государствами. Согласно одному из документов, компания Raytheon начнёт производство комплектующих для высокоточных управляемых авиационных бомб (УАБ) в Саудовской Аравии.

Принятые решения аппарат лидера Штатов объяснил растущей напряжённостью в отношениях в Ираном. Этот факт позволил Вашингтону использовать чрезвычайные полномочия, дающие право согласовывать контракты без одобрения Конгресса, передают российские «Новости».

Договоры заключены с Иорданией, Объединёнными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией на общую сумму в $8,1 млрд в целях «сдерживания иранской агрессии». Речь идёт, в том числе, о продажах УАБ, обслуживании саудовских истребителей F-15, гаубиц, противотанковых установок и стрелкового оружия.

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