Было бы интересно провести совместные мероприятия, или дни туризма и молодежи Азербайджана и Украины. Об этом в интервью агентству Репорт заявил народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам семьи, молодёжной политики, спорта и туризма Артур Палатный.

По его словам, для этого есть предостаточный потенциал и хорошие двусторонние связи.

«На сегодняшний день Украина – одна из стран, куда наиболее часто стремятся азербайджанцы. Довольно много желающих из Украины побывать в Азербайджане. Подавляющее большинство желающих – представители молодежи. Я как-то отмечал, что азербайджанские парни часто влюбляются в наших украинок. Стоило мне это произнести, как люди из моего окружения тут же возразили, что эти чувства отнюдь не безответны. То есть ваши парни небезразличны нашим девушкам», — сказал он.

Палатный назвал Азербайджан весьма привлекательной страной для туристов: «Недавно один из наших каналов снял передачу о туристических регионах Азербайджана. Я тоже посмотрел эту передачу. В голове сразу же мелькнула мысль о том, что мы могли бы увеличить число наших проектов в этой сфере. К примеру, мы могли бы провести совместные мероприятия и организовать взаимные визиты с участием молодежи для ознакомления с туристическим потенциалом наших стран».

В заключении он отметил, что Украину и Азербайджан связывают прекрасные отношения, которые являются основой для реализации различных проектов.

Minval.az