Анкара нотой ответила Бишкеку по ситуации с послом Турции в Кыргызстане. Об этом сообщает «Анадолу».

По данным агентства, 7 июня посол Кыргызстана Кубанычбек Омуралиев был вызван в Министерство иностранных дел Турции. Ноту послу вручил помощник министра Седат Онал.

В ноте говорится, что посол выполнял свои обязанности и не вмешивался во внутренние дела Кыргызстана.

МИД Кыргызстана 6 июня вызвало посла Турции в Кыргызстане Дженгиза Камиля Фырата в связи с посещением им села Орок, где накануне произошел конфликт между местными жителями.

«Турецкой стороне была вручена нота, в котором внешнеполитическое ведомство призвало посла своими действиями «не вмешиваться во внутренние дела Кыргызстана, проявлять сдержанность и уважение национального законодательства КР», — сообщала пресс-служба МИД Кыргызстана.

Minval.az