О доминировании российской компании «Газпром» на грузинском рынке речи не было и быть не может, благодаря поставкам азербайджанского газа. Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава на заседании парламентского комитета отраслевой экономики и экономической политики, передает «Новости-Грузия».

Срок соглашения, которое грузинская сторона оформила с «Газпромом» по транзиту, истек 31 декабря 2018 года. В ходе заседания министр рассказала о некоторых деталях нового договора — его условия являются коммерческой тайной и не разглашаются властями Грузии. По словам главы Минэкономики, в ходе переговоров главным приоритетом грузинской стороны была энергобезопасность.

«Главный принцип, который мы проводили, и будем проводить в переговорах с «Газпромом», это, прежде всего, приоритет соблюдения стратегической безопасности. Если сегодня посмотреть в баланс газа, из рынка 2,5 миллиарда кубометров, что является нашим общим потреблением, 95% газа азербайджанского происхождения. О каком-либо доминировании «Газпрома» речи не может быть», — заявила Турнава.

Глава Минэкомики считает, что условия нового договора с «Газпромом» улучшились. Теперь российский газ, поставляемый по квоте за транзит, предназначен для коммерческого сегмента. Турнава уверена, что это положение служит конкурентоспособности рынка. «Российский газ представлен на рынке, как альтернативный, — всего 5% нашего годового потребления», — отметила министр.

До января 2017 года Грузия получала за транзит газа из России в Армению 10% от общего объема пропущенного сырья. По условиям последнего соглашения, в 2017 году российская сторона оплачивала Грузии этот транзит деньгами и частично сырьем, а в 2018 году — только деньгами.

Сумма, которую Грузия получала за транзит газа по магистральному газопроводу в Армению, объявили коммерческой тайной. При этом в правительстве признали, что она меньше, чем стоимость тех 10%, которые грузинская сторона получала ранее согласно старому контракту.

Minval.az