Брэд Питт, кажется, наконец-то пришел в себя после долгого и скандального развода с Анджелиной Джоли. Во всяком случае, он уже начал позволять себе показываться на публике с девушками. С одной из них папарацци подловили Питта на днях в Италии.

Репортеры засняли 55-летнего Питта, когда тот появился со знойной молодой итальянкой на выставке Biennale Art Exibition в Венеции. При посторонних пара не позволила себе никаких вольностей, но посетители музея засвидетельствовали, что Питт и его спутница старались держаться как можно ближе друг к другу, перешептывались и обменивались нежными взглядами.

Как рассказал репортеру издания New Woman один из приятелей Брэда, также сопровождавший парочку в «походе» на выставку, Питт познакомился с красоткой, имя которой пока не разглашается, на вечеринке у общих друзей. По словам друга актера, Брэд, приехавший в Италию, чтобы провести свой отпуск, вовсю наслаждается новыми отношениями и проводит со своей девушкой много времени. Как утверждает приятель Питта, актеру очень нравится его новая подруга, однако он не склонен спешить с развитием отношений.

Новая итальянская лав-стори Брэда продолжила череду его романов, которые завязались у Питта после расставания с Анджелиной Джоли в сентябре 2016-го. Наиболее продолжительными за это время были его отношения с архитектором-израилитянкой Нери Оксман (в 2018-м) и его флирт с актрисой Шарлиз Терон — в начале этого года.

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