Министр культуры РФ Владимир Мединский в эфире радиостанции «Эхо Москвы» оценил широко обсуждаемый сейчас мини-сериал «Чернобыль», созданный американским телеканалом НВО совместно с британской телесетью Sky.

В разговоре с ведущим Виталием Дымарским министр указал, что «все разговоры вокруг Чернобыля делятся строго пополам». «Апологеты либерализма кричат: как стыдно, что такой фильм до сих пор не сняла Россия. Оппоненты говорят, что это очернение советской действительности», — сказал министр.

По словам Мединского, первые три серии пятисерийного фильма он смотрел вместе со своим отцом, который участвовал в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. «Он посмотрел и сказал: „Да, тяжелое кино. Но у нас там были вещи и похлеще, чем то, что показано“. Ему очень понравилось, как показали, например, солдат. Которые не жалели живота своего, показали Щербину, руководившего ликвидацией. Он сказал, что да, действительно достаточно близко к правде. Хотя многие вещи там откровенные передергивания. Смешно про отсутствие дозиметров на атомной станции. Очень комично. Но в целом сериал снят с уважением к простым людям, к их подвигам», — сказал министр.

Первый эпизод сериала «Чернобыль» вышел 6 мая на американском канале HBO. Состоящий из пяти серий проект рассказывает о взрыве, случившемся 26 апреля 1986-го на Чернобыльской АЭС. Он получил наивысшую оценку зрителей (9,6 балла), оказавшись на первом месте в рейтинге лучших шоу всех времен.

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