Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в петербургской Стрельне не обсуждали конфликт в Карабахе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Карабахский конфликт не обговаривался», — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что разговор касался двусторонних отношений и разных аспектов торгово-экономического взаимодействия.

Ранее пресс-секретарь премьера Армении Владимир Карапетян заявил, что лидеры двух стран обсудили карабахское урегулирование, но в основном обсуждения касались экономической повестки.

Minval.az