Министр культуры Владимир Мединский анонсировал создание российского полнометражного фильма и сериала о событиях в Чернобыле. Об этом он заявил на Петербургском экономическом форуме, передает РИА Новости.

Он пояснил, что два больших проекта по Чернобылю находятся «в процессе [создания]». «Для американцев это чужая боль, а для нас своя. О себе пишут позже, большое видится на расстоянии. Это касается не только больших побед, но и больших трагедий», — отметил министр культуры.

Мединский посчитал, что сериал «Чернобыль» снят мастерски и с уважением к простым людям, сообщало агенство. По его словам, в телешоу не было «ожидаемой клюквы». «Мы думали, что будет хуже», — резюмировал глава Минкульта.

Первый эпизод сериала «Чернобыль» вышел 6 мая на американском канале HBO. Состоящий из пяти серий проект рассказывает о взрыве, случившемся 26 апреля 1986-го на Чернобыльской АЭС. Он получил наивысшую оценку зрителей (9,6 балла), оказавшись на первом месте в рейтинге лучших шоу всех времен.

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