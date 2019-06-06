Очередное заседание межправительственной комиссии по вопросам делимитации государственной границы Грузии и Азербайджана должно состояться в июне в Тбилиси, сообщил журналистам в четверг министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

«Важно, чтобы мы в деловой обстановке, без всяких эмоций обсудили с нашим стратегическим партнером (Азербайджаном) все детали, которые необходимо согласовать», — сказал министр, комментируя вопрос о том, будет ли затронута тема спорной территории на границе, где расположен монастырский комплекс Кешикчидаг (Давид Гареджи). Об этом сообщает «Интерфакс».

Конкретную дату проведения встречи Залкалиани не назвал.

В конце мая заседание указанной комиссии прошло в Баку.

В межправительственную комиссию входят грузинская и азербайджанская комиссии, которые возглавляют заместители министров иностранных дел Грузии и Азербайджана — Лаша Дарсалия и Халаф Халафов.

Ранее в грузинском МИД заявили, что на данном этапе Грузия и Азербайджан согласовали 2/3 границы.

Minval.az