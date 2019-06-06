«Новая газета» написала о документах, в которых есть косвенные доказательства версии международной следственной группы по поводу сбитого 17 июля 2014 года пассажирского рейса MH17. В них говорится, что зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Бук», который сбил самолет, могли перебросить с территории России.

В документах говорится об обеспечении в июне 2014 года безопасности на дорогах общего пользования во время движения российских войск, а также о выписках из приказов о постановке военнослужащих на довольствие и выделении пайков.

Ранее международная следственная группа установила, что «Бук» с частично стертым бортовым номером 332 прибыл 25 июня 2014 года из Курской области в Ростовскую в составе колонны военной техники, а через три недели его обнаружили в ДНР. Документы указывают, что 22 июня приказ проводить военную технику к базе Миллерово недалеко от украинской границы поступил 69-й бригаде материально-технического обеспечения. Приводился список грузовиков сопровождения, в том числе КАМАЗ с «черным» госномером 4267 АН. Отмечается, что именно этот грузовик позже попал на кадры любительской съемки при перевозке «Бука» номер 332 в Миллерово.

Из документов следует, что 15 июля в Миллерово их Курска прибывают 170 военных для несения боевого дежурства. В тот же день солдатам выдали сухой паек (он нужен, когда условия не позволяют приготовить пищу) и сняли с дежурства. В «Новой газете» считают, что это говорит о том, что военнослужащие не планировали собирались оставаться в Миллерово — их перебросили в другое место.

Издание также напоминают о телефонном разговоре, который состоялся за день до этого между российским генералом Олегом Иванниковым и командиром «ЛНР» Олегом Бугровым. Бугров жаловался на украинскую авиацию, которая «отрабатывала позиции» сепаратистов. Иванников на это ответил, что потерпеть «еще пару дней осталось». «У нас уже есть «Бук». На*** будем сбивать», — сказал он.

Пассажирский самолет компании Malaysia Airlines разбился под Донецком 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек, которые находились на борту. По версии российской стороны, Boeing сбили с территории Украины. Киев настаивает, что в крушении лайнера виноваты вооруженные формирования «ДНР».

В мае 2018 года Международная следственная группа обнародовала результаты расследования, согласно которым зенитно-ракетный комплекс «Бук», сбивший Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, прибыл из 53 бригады противовоздушной обороны российской армии.

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