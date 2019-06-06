Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назначил временным министром юстиции Амира Охану. Он стал первым в истории страны открытым геем, который занял такой пост, сообщает газета Jerusalem Post.

Пресс-секретарь Нетаньяху Йонатан Ульрих заявил, что впервые член ЛГБТ-сообщества займет такой высокий пост в правительстве Израиля. Его полномочия продлятся как минимум до новых выборов в Кнессет, которые пройдут 17 сентября.

Сам Охана назвал «большой честью» назначение на пост министра юстиции. Он заменил Аелет Шакед, которую Нетаньяху освободил от обязанностей 2 июня. Она пожелала своему преемнику успехов на посту и заявила, что готова будет помочь ему в работе.

Амир Охана работал адвокатом десять лет, он специализировался на уголовных делах. В 2015 году его избрали депутатом Кнессета от партии «Ликуд». Он работал в составе комитетов по международным отношениям и по вопросам обороны.

Minval.az