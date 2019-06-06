Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК высказался по поводу интеграции Беларуси и России, но уклонился от конкретного ответа. Он напомнил, что происходят контакты, есть совместная рабочая группа, недавно встречались премьер-министры. И, возможно, «до конца июня будет более или менее ясно». «Когда идут переговоры, то переговорщики ежедневно не выходят на публику и не рассказывают, кто кому чего предложил», — отметил Лавров.

Министру предложили прокомментировать многочисленные публикации о возможных планах российского президента Владимира Путина в 2024 году возглавить общее государство России и Беларуси. И таким образом решить проблему своего сохранения у власти, поскольку он не сможет снова участвовать в президентских выборах без изменения Конституции РФ.

«В союзном договоре нет ничего, что могло бы подвести к спекуляциям о том, что его цель — вывести кого-то на «президентский трон», — говорил Лавров. — Прочитайте… Там нет этого».

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