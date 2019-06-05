Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в мире «поднимают голову» протекционизм и политика гегемонизма, Россия и Китай как постоянные члены СБ ООН должны прилагать усилия по защите международной системы безопасности.

«В настоящее время мировая обстановка переживает невиданные за столетия глубокие перемены. Мир и развитие остаются веяниями времени, однако поднимают голову протекционизм, односторонний подход, усиливается политика силы и гегемонизма», — сказал Си Цзиньпин в среду по итогам российско-китайских переговоров, передает агентство «Интерфакс» .

По его словам, «нам предстоит большой нелегкий путь для достижения мира и развития, мы, как ведущие мировые державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН, Китай и Россия вместе с международным сообществом должны проявить чувство долга, решительно защитить международную систему (безопасности) под эгидой ООН, основываясь на международном праве». Си Цзиньпин сказал о необходимости разрешать проблемы, возникающие в «горячих точках», политическими методами, защищать многостороннюю торговую систему. В свою очередь Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Китай не приемлют разрушения действующей системы соглашений по контролю над вооружениями, разоружением и нераспространением.

«В подписанном нами совместном заявлении об укреплении глобальной стратегической стабильности в современную эпоху подчеркивается принципиальная позиция России по неприемлемости действующей системы соглашений в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения», — сказал российский лидер по итогам переговоров с китайским коллегой.

Путин подчеркнул, что при обсуждении актуальных международных и региональных проблем в ходе переговоров констатировано, что по большинству из них взгляды Москвы и Пекина совпадают или очень близки.

Minval.az