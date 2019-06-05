Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) предупреждают, что мировой ВВП может потерять до 0,3% к 2020 года вследствие торгового противостояния между Соединенными Штатами и Китаем, следует из доклада МВФ к встрече финансовой «двадцатки» в Японии 8—9 июня.

При этом в фонде допускают, что «напряженность в торговых отношениях может сохраниться или возрасти в будущем», сообщают российские «Вести».

Как полагают эксперты МВФ, «новые (обоюдные) пошлины, вводимые Соединенными Штатами и Китаем, вероятно, будут ослаблять торговлю и довлеть над финансовым рынком, неблагоприятно влияя на инвестиции, производительность и рост».

Напомним, что торговый конфликт США и КНР остается в центре внимания рынком и международных финансовых институтов. Впрочем, констатирует руководитель аналитического отдела ИК «Инстант Инвест» Александр Тимофеев, вчера «оптимизма инвесторам добавил Китай, который выразил готовность к диалогу с США для разрешения противоречий».

Как ожидается, министр финансов США Стивен Мнучин и председатель Народного банка КНР (Центробанк страны) И Ган встретятся на полях саммита «большой двадцатки» (G20), который пройдет в Японии в эти выходные.

Ранее сегодня Всемирный банк (ВБ) обнародовал доклад, в котором скорректировал свою оценку роста мировой экономики по итогам 2019 года — с 3% до 2,6%. При этом, полагают в ВБ, в 2020 году глобальный экономический рост составит 2,7%.

Эксперты Всемирного банка называют в числе причин ухудшения прогнозов мировую тенденцию создания торговых барьеров, финансовые «потрясения», а также более резкий спад в экономике ряда ведущих стран.

Minval.az