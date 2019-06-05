Глава крупнейшего в мире онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос намерен приобрести недвижимость в Нью-Йорке на общую сумму более $80 млн. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее данным, речь идет о трех квартирах в здании 1912-го года постройки на пересечении Бродвея и Пятой авеню. Издание уточняет, что в пользование Безоса перейдут трехэтажный пентхаус, оборудованный собственным лифтом, стоимостью около $58 млн, а также две квартиры, расположенные на двух этажах прямо под ним, общей стоимостью порядка $28,45 млн. По информации The Wall Street Journal, сделка может быть завершена уже к концу дня.

Minval.az