Лучший напиток для утоления жажды в жару назвали эксперты. Они считают, что настоящим спасением в жаркую погоду может стать яблочный сок, разбавленный водой в 2 раза, передает «Российская газета» со ссылкой на главу Российского союза потребителей сока Людмилу Хомич.

Эксперт пояснила, что в жару человек сильно потеет и вместе с жидкостью теряет различные соли. Утолить жажду можно и обычной водой, однако она не восстановит солевой баланс, считает эксперт.

Яблочный сок справится с этой проблемой, он восполнит потерю солей и поддержит солевой баланс, который необходим для нормализации давления и обменных процессов в организме.

Хомич рассказала, что канадские учены даже пробовали разбавленный сок в качестве альтернативы специальным электролитам. Она отметила, что сок был эффективнее на 17 процентов и вкуснее.

Важным элементом такого напитка, по мнению эксперта, является калий.

«Соки все-таки больше еда, чем питье. Если воду можно пить в жару в неограниченных количествах, то сок стоит ограничивать. Диетологи рекомендуют пить от одного до трех стаканов в сутки», — поясняет эксперт.

Она рекомендует пить кислые соки, также овощные. Хомич отметила, что в овощных меньше содержания сахара.

Однако она предостерегла, что соки — не лучший выбор для пляжа, в жару в них очень быстро размножаются микроорганизмы.

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